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Пентагон визнав, що "Золотий купол" не буде готовий за президентства Трампа

Навіть запланована демонстрація під великим сумнівом.

Пентагон визнав, що "Золотий купол" не буде готовий за президентства Трампа
Трамп і "Золотий купол"
Фото: EPA/UPG

Видання The Guardian поспілкувалося з посадовцями міністерства оборони США, які заявили про неможливість реалізації оборонного проєкту "Золотий купол" до кінця президентської каденції Дональда Трампа.

Презентуючи систему протиракетного захисту в Овальному кабінеті, глава держави говорив, що на реалізацію цього проєкту піде близько трьох років - тобто запрацювати "купол" мав би ще до того, як 47-ий президент залишить свій офіс.

Проте у Пентагоні визнають, що сподіватися на швидке налагодження системи, яка має збивати націлені на США ракети упродовж не більше ніж 2 хвилин після виявлення за допомогою космічної зброї, було б марною справою. 

Навіть за найбільш оптимістичного сценарію Трамп як президент зможе хіба що провести умовну демонстрацію роботи системи - але її повноцінний запуск відбудеться вже після того, як республіканець піде на політичну пенсію. 

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