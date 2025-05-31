Велика Британія вирішила продовжити торговельні переговори зі США

Британські чиновники вирішили продовжити торговельні переговори зі США, незважаючи на нещодавнє рішення суду про скасування багатьох тарифів Дональда Трампа, і сподіваються укласти угоди щодо автомобілів, металів та деталей для літаків протягом кількох тижнів.

Про це пише The Guardian.

Команда британських переговірників провела більшу частину минулого тижня у Вашингтоні, обговорюючи зі своїми американськими колегами, як реалізувати угоду, підписану на початку цього місяця, зокрема про те, як швидко її можуть ухвалити парламент і Конгрес.

Переговори відбулися попри рішення федерального суду минулого тижня, яке скасувало загальні 10% тарифи Трампа, і яке, на думку Даунінг-стріт, зрештою буде скасовано союзниками президента у Верховному суді. Але в четвер увечері апеляційний суд призупинив виконання рішення, поки детальніше не розгляне аргументи, що дозволило адміністрації Трампа залишити їх у силі.

За даними одного із джерел видання, деякі країни розглядають рішення суду як свідчення того, що вони вчинили правильно, не ведучи переговорів щодо тарифів. А Британія дотримується протилежної точки зору та намагається якомога швидше реалізувати цю угоду.

За словами речника британського уряду, його країна була першою, яка уклала угоду зі США, і це повинно захистити британський бізнес і робочі місця в ключових секторах, від автомобілебудування і до виробництва сталі.

Минулого тижня до Вашингтона прибула британська команда, до складу якої входили бізнес-радник прем'єр-міністра Варун Чандра, керівник відділу торговельних відносин департаменту бізнесу Кейт Джозеф та заступник радника з національної безпеки Джонатан Блек. За словами одного джерела, Майкл Еллам, високопосадовець Кабінету міністрів, який відіграв важливу роль у підписанні угоди, зараз зосереджується на угоді про перезавантаження стосунків із ЄС.

Команда провела значну частину минулого тижня, спілкуючись з Говардом Лутніком, міністром торгівлі США, Джеймісоном Гріром, торговим представником Штатів, та Брук Роллінз, міністром сільського господарства. Роллінз наполягав на тому, щоб Велика Британія відкрилася для більшої кількості сільськогосподарської та харчової продукції США, хоча Стармер наполягав, що не бажає знижувати стандарти добробуту та безпеки для цього.

Чиновники сподіваються, що тарифи на автомобілі скасують протягом наступних двох тижнів, тоді як тарифи на сталь та алюміній можуть зайняти на кілька тижнів більше часу. Вони також вважають, що США знизять тарифи на деталі літаків британського виробництва майже до нуля, пообіцявши надати Великій Британії пільги під час визначення тарифів на майбутню продукцію.

Однак дискусії щодо фармацевтичної продукції, експорт якої до США становить приблизно 7 мільярдів фунтів стерлінгів, все ще тривають, враховуючи, що Трамп ще не заявив, які тарифи він має намір запровадити в цьому секторі.

Переговори зі США тривають одночасно з тим, як офіційні особи наближаються до укладення суперечливої торговельної угоди з країнами Перської затоки на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів.

На початку травня США уклали торгову угоду із Великою Британією. Це була перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.

Як зазначв Трамп, у рамках цієї угоди США повинні отримати 6 млрд доларів зовнішніх надходжень від 10%-х тарифів, 5 млрд доларів нових експортних можливостей "для скотарів, фермерів та виробників",. Також, за словами амениканського президента, документ посилює національну безпеку як США, так і Великої Британії "завдяки створенню зони торгівлі алюмінієм та сталлю, а також безпечного ланцюга поставок фармацевтичних препаратів".