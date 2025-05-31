Швеція посилює боротьбу із російським "тіньовим флотом" у Балтійському морі

Уряд має намір посилити контроль за "тіньовим флотом" у Балтійському морі. З 1 липня Берегова охорона та Шведська морська адміністрація зможуть контролювати іноземні судна, які проходять через територіальні води чи економічну зону країни.

Про це повідомляє Sweden Herald.

З 1 липня Берегова охорона та Морська адміністрація Швеції зможуть отримувати дані про страхування не лише суден, які заходять у порти, але й тих, що просто транзитом проходять через шведські води.

"Це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден", — каже міністр юстиції Гуннар Стрьоммер в інтерв’ю шведському радіо Ekot.

Йдеться про судна, які часто не мають страхового покриття, є технічно зношеними, мають непрозору структуру власності й використовуються для обходу санкцій, зокрема обмежень на постачання нафти.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон додав, що посилення контролю є частиною зусиль для зміцнення присутності Швеції в регіоні та підвищення безпеки Балтійського моря.