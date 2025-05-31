ЗМІ: Росія почала глушіння та спуфінг сигналу GPS у Балтійському морі

Росіяни почали глушіння та спуфінг сигналу GPS у східній частині Балтійського моря, що створює загрозу для цивільного судноплавства.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на DefenseRomania.

Глушіння Росією сигналу GPS у Балтійському морі призвело до зникнення кораблів із радарів та порушень у навігації, що викликає занепокоєння серед країн регіону.

Дослідження польських фахівців із GNSS виявили, що джерела глушіння можуть бути розміщені на кораблях, які перебувають у русі, а не на стаціонарних об’єктах, як вважалося раніше, що ускладнює виявлення та нейтралізацію таких загроз.

Відомо про випадки, коли кораблі зникають із радарів, а їхні сигнали AIS (автоматичної ідентифікаційної системи) передають некоректне місцезнаходження. Це створює серйозні ризики для безпеки морського судноплавства та може бути частиною гібридної стратегії, спрямованої на дестабілізацію регіону.

Варто зауважити, що для контролю, фахівці країн Балтії наголошують на необхідності посилення заходів безпеки та координації дій між країнами Балтійського регіону для протидії таким загрозам.

Також розглядається можливість залучення міжнародних організацій для моніторингу та реагування на подібні інциденти.

"Ми стикаємося з проблемами електромагнітних перешкод — маю на увазі підміну сигналу та спотворення роботи системи GPS. Це трапляється не щодня, але загалом проблеми виникають щотижня", — зазначив Генерал Георгіце Влад, Начальник Генерального штабу оборони Румунії.