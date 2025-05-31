Із 1 червня у Польщі посилюють вимоги доступу іноземців до ринку праці та освіти

У неділю, 1 червня, в Польщі набувають чинності нові правила, які посилюють правила доступу іноземців до польського ринку праці, університетів та візової системи.

Як пише RMF24, в уряді країни кажуть, що це – ще один крок до відновлення контролю над міграцією та підвищення безпеки громадян.

Ця поправка є елементом реалізації Міграційної стратегії, прийнятої Радою Міністрів Польщі у жовтні 2024 року. Метою нових правил є обмеження зловживань, підвищення прозорості процедур та посилення нагляду за процесами легалізації перебування та працевлаштування іноземців у Польщі.

Зазначається, що нові правила мають на меті покласти край використанню польської візової системи для обходу закону.

Кожен кандидат на освіту в Польщі повинен буде продемонструвати знання мови навчання щонайменше на рівні B2. Університети будуть зобов'язані повідомити відповідне консульство, якщо студент не з'явиться в закладі. Крім того, університети повинні будуть перевірити кваліфікацію кандидата, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) підтвердить, чи склав кандидат відповідні іспити.

Також запроваджується обмеження на вступ іноземців на навчання, щоб позбутися так званих фіктивних студентів, які використовують університети лише як спосіб обійти візові процедури та влаштуватися на роботу.

Доступ до подання заяв на отримання дозволів на тимчасове проживання та роботу також буде обмежений. Нові правила виключають таку можливість для осіб, які мають візи або дозволи на проживання, видані іншою державою-членом ЄС, а також тих, хто отримав польські візи, з метою транзиту, участі в культурних чи спортивних заходах або навчанні.

З 1 червня також змінюються правила доступу іноземців до ринку праці. Керівники районів зможуть створювати переліки професій та видів робіт, на які іноземцям не видаватимуться дозволи на працевлаштування.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, нові правила мають покласти край зловживанню правом на працю в Польщі з боку іноземців.

Провінційні управління зайнятості також отримають більші повноваження. Їм доведеться аналізувати заробітну плату, що пропонується на місцевих ринках праці, раз на шість місяців. Також зростуть штрафи за незаконне працевлаштування іноземців.

Нові правила є частиною ширшого плану щодо вдосконалення міграційної політики. В уряді кажуть, що Польща залишається відкритою для іноземців, але лише на чітких, прозорих та справедливих умовах. Міграція має бути легальною, безпечною та відповідати реальним потребам держави та ринку праці.