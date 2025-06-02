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Україна та Росія домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - "6000 на 6000"

Про це повідомив міністр оборони на брифінгу в Туреччині.

Україна та Росія домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - "6000 на 6000"
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Україна та Росія домовилися про повернення тіл загиблих військових.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і повернені всіх наших полонених та викрадених дітей. Стосовно обміну військовополоненими - ми домовилися стосовно конкретних категорій, а не на цифрах. Домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх": тяжкохворих та молодих військових (до 25 років).Також ми домовилися про повернення тіл загиблих: 6 тис на 6 тис.", - сказав він на пресконференції у Стамбулі.

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