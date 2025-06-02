Україна та Росія домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - "6000 на 6000"

Україна та Росія домовилися про повернення тіл загиблих військових.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і повернені всіх наших полонених та викрадених дітей. Стосовно обміну військовополоненими - ми домовилися стосовно конкретних категорій, а не на цифрах. Домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх": тяжкохворих та молодих військових (до 25 років).Також ми домовилися про повернення тіл загиблих: 6 тис на 6 тис.", - сказав він на пресконференції у Стамбулі.
- Сьогодні в Стамбулі відбувся другий раунд перемовин України і Росії. Українська делегація заздалегідь передала росіянам свої вимоги до припинення вогню. Росіяни цього не зробили.
- Україна та РФ домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військових 18-25 років і важкохворих.
- За результатами зустрічі голова ОПУ Андрій Єрмак розповів, що українці також передали повний список викрадених дітей, яких Росія має повернути додому.