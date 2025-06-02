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Україна і Росія провели у Стамбулі другий раунд переговорів. Онлайн

Сьогодні в Стамбулі пройшов другий раунд переговорів України і Росії – у продовження зустрічі, що відбулася 16 травня. Тоді єдиним видимим результатом став обмін полоненими в форматі 1000 на 1000, а от на 30-денне припинення вогню росіяни не погодилися. 

Цього разу Україна їде на Туреччини з тою самою позицією: бойові дії треба припинити повністю щонайменше на 30 днів, усі полонені мають бути звільненні, а викрадені окупантами діти – повернені додому. За даними Суспільного, Україна прописала у меморандумі зі своїми позиціями на переговори, що не братиме на себе зобов'язань бути нейтральною державою, а також, що не визнає окупованих територій російськими. Окремо вона зазначила, що між лідерами країн повинні прямі прямі перемовинами. 

Київ, як і домовлялися, виклав своє бачення мирного процесу і, за словами президента Володимира Зеленського, передана росіянам пропозиція "логічна та реалістична". А от що везе до Стамбула Москва – невідомо, оскільки вона не дала подивитися на свій так званий меморандум ані Україні, ані Туреччині, ані США. 

Цього разу українську делегацію знову очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до її складу увійшли радник голови ОПУ Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, представник Уповноваженого з прав людини Юрій Ковбаса, офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Георгій Кузьмічов, перший заступник голови СЗР Олег Луговський, заступник начальника Генштабу Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький, начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін, заступник начальника Генштабу Олексій Шевченко, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов, заступник начальника штабу командування Повітряних сил Євгеній Шинкарьов. Це дещо ширше представництво, ніж у травні: додалися Фомін, Ковбаса, Острянський.

Російську делегацію знову очолив путінський радник Владімір Мединський. Склад групи той самий, що і минулого місяця: заступник міністра закордонних справ, начальник ГУ Генштабу, заступник міністра оборони. Тоді ж росіяни, окрім перемовників, відправили і групу "експертів". 

Переговори проходитимуть через день після проведення Україною неймовірної спецоперації "Павутина", під час якої понад 100 FPV-дронів, таємно завезених на російську територію, вразили чотири ворожі аеродроми, з яких Росія била по українцях. Унаслідок операції вражено 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет – це понад 40 літаків. 

Україна і Росія провели у Стамбулі другий раунд переговорів. Онлайн
Переговори в Туреччині
Фото: Anadolu

У Стамбулі відбулися перемовини української і російської делегацій за посередництва Туреччини. За даними турецького агентства Anadolu, зустріч була запланована на 13:00. Джерела журналістів у МЗС розповіли, що місцем зустрічі стане палац Чираган. У травні сторони розмовляли в іншому місці – в резиденції Долмабахче. Саме там проходили переговори 2022 року. 

Як і минулого разу, це була тристороння зустріч. В якості посередників на перемовинах будуть представники Туреччини. 

17:12. Ось головне з брифінгу української делегації після розмови:

  • домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військовополонених, які мають важкі хвороби
  • обмін всіх на всіх військових 18-25 років
  • обмін декількох тисяч тіл загиблих
  • Україна передала список сотень дітей, яких Росія повинна повернути додому
  • Київ пропонує провести новий раунд переговорів цього місяця, до 30 числа
  • Україна вважає, що Зеленський і Путін повинні зустрітися, можливо – за участі Дональда Трампа
  • Українська делегація лише сьогодні отримала письмово викладені пункти стосовно російського бачення припинення вогню, вона вивчить їх і протягом тижня дасть відповідь. Росія відповіді на заздалегідь надані їй українські пункти не дала.

16:51. Міністр оборони Рустем Умєров проводить брифінг за результатами зустрічі. Він розповів, що так і не домовилися про повне припинення вогню. Але є домовленість про обмін всіх на всіх важкопоранених військовополонених та солдатів 18-25 років.

16:27. Суспільне повідомило про завершення перемовин. Зустріч тривала близько години. 

16:07. Голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. 

Російська сторона тим часом повідомила, що переговори вже завершили. Вони тривали близько години.

"Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", – сказав він. 

14:45. МЗС України повідомило про старт перемовин. 

14:09. Суспільне з місця події передає, що нещодавно закінчилася зустріч Умєрова і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Незабаром стартують перемовини з росіянами. 

13:41. Перший заступник міністра закордонних справ і член делегації Сергій Кислиця опублікував фото з залу, де відбудеться зустріч. Він повідомив, що для початку все готово. 

Зал перемовин
Фото: Сергій Кислиця в X
Зал перемовин

12:47. Росіяни повідомили про прибуття їхніх делегатів до місця проведення перемовин. Через сім хвилин потому прибула делегація України, передає BBC. До місця зустрічі приїхав і очільник турецької розвідки.

Палац, де організували перемовини
Фото: Суспільне Новини/Валерія Пашко
Палац, де організували перемовини

12:17. Перед розмовою з росіянами українські перемовника Олександр Бевз та Сергій Кислиця провели зустріч із представниками Німеччини, Італії та Великої Британії, повідомив речник МЗС. 

"Сторони скоординували позиції перед сьогоднішньою зустріччю українських і російської делегацій", – сказав він. 

Українці підтвердили зобов'язання мирних зусиль. 

Зустріч представників України з колегами з Великої Британії, Німеччини та Італії
Фото: Георгій Тихий в X
Зустріч представників України з колегами з Великої Британії, Німеччини та Італії

11:52. NV показало відео прибуття голови української делегації, міністра оборони Умєрова до Стамбула. 

11:32. Участь у перемовинах в якості посередника візьме турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан. Таку інформацію від МЗС отримала BBC

Anadolu пише, що участь братиме керівник Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин. 

9:07. Українська делегація прибула до Стамбула, повідомив Суспільному речник МЗС України. Зустріч із росіянами запланована на другу половину дня. 

Російська делегація станом на 8 ранку вже прибула до Туреччини. 

Попередні переговори України і Росії

З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київської області та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.

Переговорники від України розповідали LB, що "мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти. Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”. 

Раніше цього року українська і російська делегація одночасно перебували в Саудівській Аравії, але один з одним не спілкувалися. З обома почергового розмовляли представники США. 

16 травня українська і російська делегації уперше зустрілися очно. Передумовами зустрічі стала фактична незгода Росії піти на 30-денне припинення вогню, якого від неї вимагала "коаліція охочих" спільно з президентом США Дональдом Трампом. Замість того, щоб дати відповідь на цю пропозицію, російський лідер Путін серед ночі оголосив, що Росія чекатиме Україну на переговорах у Туреччині 16 травня. Україна наполягала, що будь-яким зустрічам має передувати пауза в бойових діях, але президент США Дональд Трамп заявив, що Київ має негайно погодитися на російську пропозицію. І Київ погодився: президент Зеленський сказав, що чекатиме в Туреччині на Путіна особисто. Путін не приїхав. 

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