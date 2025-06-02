Україна і Росія провели у Стамбулі другий раунд переговорів. Онлайн

У Стамбулі відбулися перемовини української і російської делегацій за посередництва Туреччини. За даними турецького агентства Anadolu, зустріч була запланована на 13:00. Джерела журналістів у МЗС розповіли, що місцем зустрічі стане палац Чираган. У травні сторони розмовляли в іншому місці – в резиденції Долмабахче. Саме там проходили переговори 2022 року.
Як і минулого разу, це була тристороння зустріч. В якості посередників на перемовинах будуть представники Туреччини.
17:12. Ось головне з брифінгу української делегації після розмови:
- домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військовополонених, які мають важкі хвороби
- обмін всіх на всіх військових 18-25 років
- обмін декількох тисяч тіл загиблих
- Україна передала список сотень дітей, яких Росія повинна повернути додому
- Київ пропонує провести новий раунд переговорів цього місяця, до 30 числа
- Україна вважає, що Зеленський і Путін повинні зустрітися, можливо – за участі Дональда Трампа
- Українська делегація лише сьогодні отримала письмово викладені пункти стосовно російського бачення припинення вогню, вона вивчить їх і протягом тижня дасть відповідь. Росія відповіді на заздалегідь надані їй українські пункти не дала.
16:51. Міністр оборони Рустем Умєров проводить брифінг за результатами зустрічі. Він розповів, що так і не домовилися про повне припинення вогню. Але є домовленість про обмін всіх на всіх важкопоранених військовополонених та солдатів 18-25 років.
16:27. Суспільне повідомило про завершення перемовин. Зустріч тривала близько години.
16:07. Голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.
Російська сторона тим часом повідомила, що переговори вже завершили. Вони тривали близько години.
"Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", – сказав він.
14:45. МЗС України повідомило про старт перемовин.
14:09. Суспільне з місця події передає, що нещодавно закінчилася зустріч Умєрова і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Незабаром стартують перемовини з росіянами.
13:41. Перший заступник міністра закордонних справ і член делегації Сергій Кислиця опублікував фото з залу, де відбудеться зустріч. Він повідомив, що для початку все готово.
12:47. Росіяни повідомили про прибуття їхніх делегатів до місця проведення перемовин. Через сім хвилин потому прибула делегація України, передає BBC. До місця зустрічі приїхав і очільник турецької розвідки.
12:17. Перед розмовою з росіянами українські перемовника Олександр Бевз та Сергій Кислиця провели зустріч із представниками Німеччини, Італії та Великої Британії, повідомив речник МЗС.
"Сторони скоординували позиції перед сьогоднішньою зустріччю українських і російської делегацій", – сказав він.
Українці підтвердили зобов'язання мирних зусиль.
11:52. NV показало відео прибуття голови української делегації, міністра оборони Умєрова до Стамбула.
11:32. Участь у перемовинах в якості посередника візьме турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан. Таку інформацію від МЗС отримала BBC.
Anadolu пише, що участь братиме керівник Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин.
9:07. Українська делегація прибула до Стамбула, повідомив Суспільному речник МЗС України. Зустріч із росіянами запланована на другу половину дня.
Російська делегація станом на 8 ранку вже прибула до Туреччини.
Попередні переговори України і Росії
З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київської області та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.
Переговорники від України розповідали LB, що "мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти. Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.
Раніше цього року українська і російська делегація одночасно перебували в Саудівській Аравії, але один з одним не спілкувалися. З обома почергового розмовляли представники США.
16 травня українська і російська делегації уперше зустрілися очно. Передумовами зустрічі стала фактична незгода Росії піти на 30-денне припинення вогню, якого від неї вимагала "коаліція охочих" спільно з президентом США Дональдом Трампом. Замість того, щоб дати відповідь на цю пропозицію, російський лідер Путін серед ночі оголосив, що Росія чекатиме Україну на переговорах у Туреччині 16 травня. Україна наполягала, що будь-яким зустрічам має передувати пауза в бойових діях, але президент США Дональд Трамп заявив, що Київ має негайно погодитися на російську пропозицію. І Київ погодився: президент Зеленський сказав, що чекатиме в Туреччині на Путіна особисто. Путін не приїхав.