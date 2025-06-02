Київводоканал заявив про обшуки на його об'єктах

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції проводять обшуки на об’єктах ПрАТ "АК "Київводоканал".
Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".
"Працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи і всю необхідну інформацію у межах своїх повноважень. Слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам", - йдеться в повідомленні.
- 25 квітня 2025 року на об’єктах "Київводоканалу" втретє за місяць провели обшуки.
- У 2021-2023 роках за результатами розслідувань діяльності службових Київводоканалу було скеровано до суду 4 кримінальні провадження на загальну суму збитків у 67 млн гривень.
- У вересні 2023 року колишній гендиректор Київводоканалу отримав підозру на 65 млн грн.