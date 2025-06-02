Київводоканал заявив про обшуки на його об'єктах

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції проводять обшуки на об’єктах ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи і всю необхідну інформацію у межах своїх повноважень. Слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам", - йдеться в повідомленні.

25 квітня 2025 року на об’єктах "Київводоканалу" втретє за місяць провели обшуки.