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Київводоканал заявив про обшуки на його об'єктах

У компанії наголосили, що готові співпрацювати зі слідством 

Київводоканал заявив про обшуки на його об'єктах
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції проводять обшуки на об’єктах ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи і всю необхідну інформацію у межах своїх повноважень. Слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам", - йдеться в повідомленні. 

  • У 2021-2023 роках за результатами розслідувань діяльності службових Київводоканалу було скеровано до суду 4 кримінальні провадження на загальну суму збитків у 67 млн гривень.
  • У вересні 2023 року колишній гендиректор Київводоканалу отримав підозру на 65 млн грн.
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