Василь Малюк про спецоперацію "Павутина": "Ми відпрацювали абсолютно законні цілі"

Голова СБУ зазначив, що удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами.

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк вперше прокоментував спецопрацію "Павутина", під час якої вдалося уразити 41 ворожий літак стратегічної авіації.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами", – наголосив він, пише пресслужба СБУ.

Малюк подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", – зазначив очільник Служби безпеки.

Він нагадав, що СБУ провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

За словами Малюка, завдання із знищення ворожих бомбардувальників поставив президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки.

"Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", – відзначив він.

Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року. У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф", – наголошує Василь Малюк.