Затримали безробітного киянина, підозрюваного в підготовці на замовлення Росії терактів у місті

Служба безпеки у столиці затримала російського агента, який, за даними слідства, готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.

Як повідомили у СБУ, на замовлення РФ чоловік збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Терорист мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими. Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку "протестували" агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Після цього агент отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації потрібних транспортних засобів.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку.

Фото: СБУ затримання російського агента

Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.