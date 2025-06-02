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Армія РФ та Херсонщині вбила трьох людей і поранила дев'ятнадцять

Серед постраждалих є двоє дітей. 

Армія РФ та Херсонщині вбила трьох людей і поранила дев'ятнадцять
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

На Херсонщині через російську агресію 3  людини загинули, ще 19 – дістали поранення. Серд поранених є двоє дітей. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Дудчани, Білозерка, Берислав, Широка Балка, Станіслав, Козацьке, Антонівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Шевченківка, Львове, Комишани, Нова Кам'янка, Садове, Велетенське, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис Костирка, Микільське, Милове, Ольгівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка, Розлив, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 7  приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

  • Двоє дітей постраждали через атаку російського безпілотника у Комишанах Херсонської області.
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