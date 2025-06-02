​Росія атакувала Харків балістикою та дронами, серед постраждалих є дитина

Сьогодні, 2 червня, росіяни атакували Харків балістичними ракетами та дронами. Під ударами були Холодногірський та Київський райони міста. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомив міський голова ігор Терехов.

Спочатку він написав про дрони над містом і влучання у Холодногірському районі, на місці виникла пожежа. У результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Там відомо про шістьох постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

Згодом повідомив, що дві балістичні ракети ударили по Київському району.

Одна ракета влучила у дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи. Інаша ударила поблизу багатоповерхівок. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.