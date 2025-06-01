Головне за неділю, 1 червня: спецоперація "Павутина", понад 100 боєзіткнень, склад делегації на перемовини в Стамбулі

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ракетний удар по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Яким запам’ятається 1194-й день повномасштабної війни.

Дрони СБУ вдарили по стратегічній авіації Росії, повідомили джерела LB.ua. За оновленими даними, під ударом були чотири аеродроми: "Белая", "Оленья", "Іваново" та "Дягілєво".

За даними співрозмовників LB.ua в Силах оборони, 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії.

"Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомбардують українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3", – зазначили наші джерела.

За інформацією джерел, операцією керував особисто голова СБУ Василь Малюк, а контролював – Верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський. Джерела редакції розповіли, що операцію готували півтора роки.

Подробиці – в новині.

Пізніше з’явилася інформація, що в результаті спецоперації "Павутина" СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації Росії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 червня відбулося 107 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 червня – в новині.

У неділю, 1 червня, російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Станом на 12:50 було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Як повідомили у командуванні, під час тривоги жодних шикувань чи масових зборів не відбувалося — більшість особового складу перебувала в укриттях.

Для з’ясування причин і обставин інциденту створено спеціальну комісію та призначено службове розслідування.

Через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку.

На Дніпропетровщині оголосили другу хвилю примусової евакуації родин із дітьми з Синельниківського району.

"Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час другої хвилі мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Людей готові приймати інші більш спокійні райони області.

Затверджено склад української делегації на переговорах в Стамбулі, її очолить міністр оборони України Рустем Умєров.

Для України важливими залишаються повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і встановлення тривалого миру.

Хто ще увійде до складу делегації – в новині.

Про ключові принципи угоди та процес переговорів – тут.

У Франції після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинуло дві людини, 192 особи отримали поранення та 559 осіб заарештовано, зокрема 491 у Парижі.

Подробиці – в новині.

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