Сили оборони знищили за добу 1140 окупантів та 48 ворожих артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони лквідували 1140 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 засоби ППО та 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Втрати армії РФ від початку вторгнення складають близько 989 700 солдатів.

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