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Сили оборони знищили за добу 1140 окупантів та 48 ворожих артсистем

Втрати армії РФ від початку вторгнення складають близько 989 700 солдатів. 

Сили оборони знищили за добу 1140 окупантів та 48 ворожих артсистем
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська

Упродовж доби Сили оборони лквідували 1140 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 засоби ППО та 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 989 700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10874 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
  • артилерійських систем – 28575 (+48) од,
  • РСЗВ – 1401 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
  • За попередніми даними, вартість ураженої авіації ворога - 7 млрд доларів. 
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