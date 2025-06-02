Сили оборони знищили за добу 1140 окупантів та 48 ворожих артсистем

Упродовж доби Сили оборони лквідували 1140 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 засоби ППО та 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 989 700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10874 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
- артилерійських систем – 28575 (+48) од,
- РСЗВ – 1401 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).
Дані уточнюються.
- 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
- Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
- За попередніми даними, вартість ураженої авіації ворога - 7 млрд доларів.