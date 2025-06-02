У Дніпропетровській області росіяни поранили 3 людей – двох цивільних та водія швидкої, пошкодили медзаклад пожежну частину і лінію електропередач.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак та у ДСНС.

Лисак написав у телеграмі, що агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада.

Постраждали троє чоловіків 68, 51 та 72 років. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Доповнення. У ДСНС повідомили, що росіяни завдали удару по підрозділу нікопольських рятувальників. Травмовано двох цивільних чоловіків та водія швидкої.

У будівлі ДСНС пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники. Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків.

По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування.

Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу рятувальників у Нікополі

Фото: ДСНС Наслідки удару по Нікополі