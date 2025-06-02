Армія РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, ППО знешкодила 52 цілі

Окупанти завдали по Україні удару ракетами різних типів та безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 52 цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 2 червня (із 21.30 1 червня) противник атакував 84-ма засобами повітряного нападу:

80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ,

3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області Росії,

1 крилатою ракетою Іскандер-К із Брянської області у РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.