Одна людина загинула та четверо зазнали поранень на Донеччині через агресію РФ

Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 32 житлових будинки.

Упродовж доби у Донецькій області одна людина загинула та четверо зазнали поранень через агресію РФ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зафіксували 3 294 російських обстріли по лінії фронту та житловому сектору.

Ворог зосередив вогонь на 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Лиман, Покровськ, селах Гришине, Дмитроколине, Привілля, Самарське. Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 32 житлових будинки.

Зокрема на Костянтинівку росіяни скинули три авіабомби "КАБ-250", в також вдарили по місту дронами. Там вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Пошкоджено 27 приватних будинків, автомобіль, критичну інфраструктуру.

Один поранений є у Гришиному Покровської ТГ. Там пошкоджено приватний будинок. У Покровську внаслідок бомбового удару руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

У Лимані пошкоджено 2 приватних будинки. Олександрівську громаду війська РФ атакували 11-ма дронами: у Самарському пошкоджено приватний будинок і 2 нежитлових приміщення, у Дмитроколиному є руйнування на території сільськогосподарського підприємства.

Крім того, сьогодні під ранок росія вдарила по Слов’янську, Лиману та Старорайському. Інформації про постраждалих наразі не надходило.