Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 12 людей, серед них – діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них 2 дітей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 7-річний хлопчик, жінки 56, 35 і 81 років та чоловіки 42 і 36 років.

В Куп’янську постраждали 49-річна, 68-річна і 75-річна жінки, а у сел. Вільшани Солоницівської громади – 7-річний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік.

Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова і 2 засобами балістичного ураження – Київський район міста.Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета Іскандер-М;

1 ракета (тип встановлюється);

1 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Шахед»;

1 БпЛА, попередньо, «Ланцет»;

1 дрон (тип встановлюється).

Фото: ДСНС Харківщини Наслідки російського обстрілу

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Харкові пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерховий будинок, цивільне підприємство, 3 автомобілі;

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;

у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерховий будинок, автомобіль, електромережі;

у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю;

у Ізюмському районі пошкоджено заклад освіти, лікарню.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.