Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 12 людей, серед них – діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них 2 дітей.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові постраждали 7-річний хлопчик, жінки 56, 35 і 81 років та чоловіки 42 і 36 років.
В Куп’янську постраждали 49-річна, 68-річна і 75-річна жінки, а у сел. Вільшани Солоницівської громади – 7-річний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік.
Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова і 2 засобами балістичного ураження – Київський район міста.Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета Іскандер-М;
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 5 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Шахед»;
- 1 БпЛА, попередньо, «Ланцет»;
- 1 дрон (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- У Харкові пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерховий будинок, цивільне підприємство, 3 автомобілі;
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;
- у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерховий будинок, автомобіль, електромережі;
- у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю;
- у Ізюмському районі пошкоджено заклад освіти, лікарню.
На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.
- Сьогодні, 2 червня, росіяни атакували Харків балістичними ракетами та дронами. Під ударами були Холодногірський та Київський райони міста. Серед постраждалих є дитина.