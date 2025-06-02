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Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 12 людей, серед них – діти

Ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області. 

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 12 людей, серед них – діти
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області.  Внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них 2 дітей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали 7-річний хлопчик, жінки 56, 35 і 81 років та чоловіки 42 і 36 років.

В Куп’янську постраждали 49-річна, 68-річна і 75-річна жінки, а у сел. Вільшани Солоницівської громади – 7-річний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік.

Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова і 2 засобами балістичного ураження – Київський район міста.Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета Іскандер-М;
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА, попередньо, «Ланцет»;
  • 1 дрон (тип встановлюється).

Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки російського обстрілу

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • У Харкові пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерховий будинок, цивільне підприємство, 3 автомобілі;
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерховий будинок, автомобіль, електромережі;
  • у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю;
  • у Ізюмському районі пошкоджено заклад освіти, лікарню.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

  • Сьогодні, 2 червня, росіяни атакували Харків балістичними ракетами та дронами. Під ударами були Холодногірський та Київський райони міста. Серед постраждалих є дитина. 
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