Головне за ніч та ранок понеділка, 2 червня: перемовини в Стамбулі, майже 150 боєзіткнень, перемога Навроцького у Польщі

Нічна повітряна атака, 146 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сьогодні в Стамбулі має відбутися другий раунд переговорів України і Росії – у продовження зустрічі, що відбулася 16 травня. Тоді єдиним видимим результатом став обмін полоненими в форматі 1000 на 1000, а от на 30-денне припинення вогню росіяни не погодилися.

Переговори проходитимуть через день після проведення Україною неймовірної спецоперації "Павутина", під час якої понад 100 FPV-дронів, таємно завезених на російську територію, вразили чотири ворожі аеродроми, з яких Росія била по українцях. Унаслідок операції вражено 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет – це понад 40 літаків.

За перебігом перемовин, які мають розпочатися о 13 годині за київським часом, можна спостерігати тут.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 146 боїв, з них близько третини (46) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 пункти управління БпЛА, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1140 окупантів та 48 ворожих артсистем. Втрати армії РФ від початку вторгнення складають близько 989 700 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 2 червня, росіяни атакували Харків балістичними ракетами та дронами. Під ударами були Холодногірський та Київський райони міста.

Пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Відомо про шістьох постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

Армія РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, ППО знешкодила 52 цілі.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

На президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.

Як пише RMF, Державна виборча комісія Польщі (PKW) підрахувала 100% голосів. За мера Варшави Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

Явка у другому турі президентських виборів: 71,63 відсотка.

Перший тур виборів у Польщі відбувся 18 травня. Тоді Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!