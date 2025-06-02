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У травні вдалося розмінувати понад 7 800 га земель

Протягом місяця сапери виявили та знешкодили 6 818 вибухонебезпечних предметів. 

У травні вдалося розмінувати понад 7 800 га земель
Фото: Міноборони

Протягом травня 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили від вибухонебезпечних предметів 7 847 га територій, звільнених від російської окупації.

Як повідомили у оборонному відомстві, упродовж місяця було очищено:

  • 7 660.21 га сільськогосподарських земель
  • 21.27 км автомобільних доріг
  • 9.44 км ліній електропередачі
  • 40.24 км залізниці
  • 5.94 км трубопроводів
  • 0.88 га житлових ділянок.

Протягом місяця сапери виявили та знешкодили 6 818 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року їхня кількість сягнула 445 680 одиниць.

Фото: Міноборони

Станом на кінець травня в Україні сертифіковано 87 операторів протимінної діяльності.

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