У травні вдалося розмінувати понад 7 800 га земель

Протягом травня 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили від вибухонебезпечних предметів 7 847 га територій, звільнених від російської окупації.
Як повідомили у оборонному відомстві, упродовж місяця було очищено:
- 7 660.21 га сільськогосподарських земель
- 21.27 км автомобільних доріг
- 9.44 км ліній електропередачі
- 40.24 км залізниці
- 5.94 км трубопроводів
- 0.88 га житлових ділянок.
Протягом місяця сапери виявили та знешкодили 6 818 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року їхня кількість сягнула 445 680 одиниць.
Станом на кінець травня в Україні сертифіковано 87 операторів протимінної діяльності.