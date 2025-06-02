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Росіяни атакували пожежну частину на Запоріжжі, постраждали 12 рятувальників (оновлено)

Ворог FPV-дронами ударив по будівлі підрозділу та службових автомібілях.

Росіяни атакували пожежну частину на Запоріжжі, постраждали 12 рятувальників (оновлено)
Фото: ДСНС

Унаслідок атаки росіян на Степногірську громаду Запорізької області постраждали 12 співробітників ДСНС. Спершу було відомо про чотирьох поранених, та згодом по медичну допомогу звернулися ще восьмеро. 

Про наслідки атаки повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ворог FPV-дронами ударив по будівлі пожежного підрозділу та службових автомібілях, які рухались дорогою. Будівля та транспорт пошкоджені.

Усі 12 поранених співробітників ДСНС ушпиталені. Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Усі інші – в стані середньої тяжкості.

Фото: ДСНС

Раніше також повідомлялося, що внаслідок російських атак на Запорізьку область загинули 5 людей, ще 9 – поранені. 

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