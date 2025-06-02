У Куп'янську внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро цивільних

Унаслідок російських обстрілів у Куп'янську Харківської області постраждали п'ятеро мирних мешканців. Пошкоджень зазнали щонайменше 30 житлових будинків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У понеділок вранці, 2 червня, російська армія завдала авіаційного удару по Купʼянську. Пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків. Поранень зазнали дві жінки віком 56 та 60 років, а також 78-річний чоловік.

Орієнтовно об 11:45 ворог знову здійснив авіаатаку по місту. Травми отримали дві жінки. Зафіксовані пошкодження у приватному секторі.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.