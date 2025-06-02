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У Куп'янську внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро цивільних

Ворог двічі атакував житлові сектори Куп'янська.

У Куп'янську внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро цивільних
обстріли Куп'янська
Фото: прокуратура Харківської області

Унаслідок російських обстрілів у Куп'янську Харківської області постраждали п'ятеро мирних мешканців. Пошкоджень зазнали щонайменше 30 житлових будинків. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У понеділок вранці, 2 червня, російська армія завдала авіаційного удару по Купʼянську. Пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків. Поранень зазнали дві жінки віком 56 та 60 років, а також 78-річний чоловік.

Орієнтовно об 11:45 ворог знову здійснив авіаатаку по місту. Травми отримали дві жінки. Зафіксовані пошкодження у приватному секторі.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

  • Сьогодні, 2 червня, росіяни атакували Харків балістичними ракетами та дронами. Під ударами були Холодногірський та Київський райони міста. Серед постраждалих є дитина. 
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