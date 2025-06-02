СБУ та поліція викрили шістьох паліїв, які працювали на замовлення російських спецслужб

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами енергооб’єктів Укрзалізниці та авто ЗСУ у різних регіонах України.

Про це повідомляють у СБУ.

Усі шестеро підозрюваних потрапили "на гачок" російських спецслужб, коли шукали "легких заробітків" на Телеграм-каналах.

Однак, замість обіцяних коштів з Росії, підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців і наразі перебувають під вартою з перспективою тюремного ув’язнення.

На Київщині затримали 25-річного наркозалежного з Бучанського району, який спалив релейну шафу залізничного світлофора. Таке завдання він отримав від співробітника сил спеціальних операцій країни-агресора.

Фото: СБУ

Згодом російський спецслужбіст доручив агенту підірвати місцеву будівлю ТЦК за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він готував вибухівку для вчинення теракту.

У Дніпрі заблоковано підривну діяльність ще одного поплічника окупантів. Ним виявився 31-річний переселенець з Краматорська, який спалив релейну шафу біля місцевої станції Укрзалізниці.

Фото: СБУ

На Житомирщині затримано трьох мешканців Бердичева віком 18 та 20 років, які підпалили дві релейні шафи і два позашляховики ЗСУ. Пошкоджені авто перебували на техогляді після виконання бойових завдань на фронті.

Фото: СБУ

Згодом фігуранти отримали нове замовлення з РФ – спалити міське відділення пошти. Але виконавці не встигли цього зробити, оскільки були затримані за адресами проживання.

У Чернігівській області викрито місцевого рецидивіста, який за завданням рашистів поїхав до столичного регіону і спалив релейну шафу у Бориспільському районі.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено телефони, легкозаймисті суміші та інші докази підривної діяльності на користь РФ.

За даними фактами зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Затриманим загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.