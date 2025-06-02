Депутатка від "Слуги народу" Колісник, яка хотіла "звалювати" з України, написала заяву про складання мандату

Профільний комітет одноголосно підтримав, щоб це питання розглянули в сесійній залі парламенту.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник.

Про це повідомляє Регламентний комітет Ради.

Сьогодні Комітет розглянув заяву Колісник, де вона просить скласти свої повноваження, і одноголосно підтримав, щоб це питання розглянули в сесійній залі.

Проєктом постанови пропонується достроково припинити повноваження Колісник, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.