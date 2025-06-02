Депутатка від "Слуги народу" Колісник, яка хотіла "звалювати" з України, написала заяву про складання мандату

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник.
Про це повідомляє Регламентний комітет Ради.
Сьогодні Комітет розглянув заяву Колісник, де вона просить скласти свої повноваження, і одноголосно підтримав, щоб це питання розглянули в сесійній залі.
Проєктом постанови пропонується достроково припинити повноваження Колісник, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.
- У2019 році Колісник була обрана народною депутаткою Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" під номером 94 у списку як безпартійна. Вона є членкинею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
- У 2021 році Журналісти засняли, як у телефонній переписці під час позачергового засідання парламенту Колісник написала, що "треба звалювати з цієї країни". Потім вона пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.
- 14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.
- 24 березня Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винуватою і призначив їй покаранням штраф у розмірі 44 200 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Водночас, її звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.
- У червні 2023 році ВАКС закрив кримінальне провадження проти Колісник через недостовірне декларування.