Росіяни знову атакували Дніпропетровщину, пошкоджені будинки

Росіяни застовували дрони та били з артилерії по цивільній інфраструктурі області.

Дніпрпоетровщина знову опинилася під обстрілами російських окупантів. Агресор застосував дрони і важку артилерію по Нікопольщині.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти застосовували дрони по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктура, будівля, що не експлуатувалась, авто.

За уточненою інформацією, через нічні та вранішні атаки, на Нікопольщині понівечені торговельний центр, два приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. Вогонь рятувальники загасили.

Пошкоджені багатоквартирний будинок, дитячий садок, господарська споруда. Зачепило й легковик та лінію електропередач.

Також російські війська вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Надвечір поцілив противник керованою авіабомбою і по Маломихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

Скрізь минулося без загиблих і постраждалих.