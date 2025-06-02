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Дипломатична робота заради досягнення миру в Україні: Зеленський зустрівся із президентом Румунії

Нікушор Дан запевнив у продовження підтримки України з боку Румунії.

Дипломатична робота заради досягнення миру в Україні: Зеленський зустрівся із президентом Румунії
Володимир Зеленський і Нікушор Дан
Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим президентом Румунії Нікушором Даном. Глави держав обговорили підсумки зустрічі України та РФ у Стамбулі, посилення санкцій на Росію та досягнення миру в Україні.

Про зустріч поінформував президент Зеленський.

"Вперше зустрівся з новим Президентом Румунії Нікушором Даном і привітав із перемогою на виборах. Обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні та всій Європі, зустріч у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії, щоб не дати Москві можливостей збільшувати своє військове виробництво та продовжувати війну", — ідеться у повідомленні.

Окрему увагу президенти приділили майбутньому саміту НАТО в Гаазі.

Володимир Зеленський висловив вдячність Нікушору Дану підтримку України та  продовження допомоги від Румунії. "Підтримку членства в ЄС і НАТО, та підтвердження особистої участі Президента в саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі", – додає президент України. 

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