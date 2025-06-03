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​На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 13 - дістали поранення, серед них - дитина

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

​На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 13 - дістали поранення, серед них - дитина
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині (архівне фото)5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, ще 13 - дістали поранення, серед них - одна дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували:  місто Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Осокорівка, Нововоронцовка, Заможне, Новорайськ, Шляхове, Гаврилівка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Львове, Монастирське, Новоолександрівка, Нова Кам'янка, Саблуківка, Тягинка, Янтарне, Ольгівка  та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 12 приватних будинків, складські приміщення, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. 

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