Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаСвіт

ЄС і США продовжують торгові переговори попри підвищення мит на метали

Сторони вдізначають конструктивність перемовин.

ЄС і США продовжують торгові переговори попри підвищення мит на метали
єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович
Фото: EPA/UPG

Переговори між Євросоюзом і США щодо тарифів і торгівлі тривають у конструктивному руслі, заявили головні переговорники обох сторін 4 червня в Парижі, пише Reuters.

Support LB.ua

Водночас у ЄС висловили занепокоєння через нове підвищення американських мит на імпорт сталі та алюмінію.

Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович повідомив, що зустріч із представником США Джеймісоном Гріром була конструктивною. «Ми обидва дійшли висновку, що рухаємося в правильному напрямку, з правильним темпом», — заявив єврокомісар журналістам.

Шефчович зазначив, що технічні переговори продовжуються у Вашингтоні, після чого очікуються контакти на високому рівні. «Мені вселяє оптимізм те, що обговорення стали дуже конкретними», — додав він і повідомив про домовленість змінити підхід до діалогу.

У свою чергу, Грір заявив, що «переговори були конструктивними» і що ЄС продемонстрував готовність працювати над «конкретним шляхом до взаємної торгівлі».

Попри прогрес у перемовинах напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі й алюмінію з 25% до 50%. Нові тарифи набрали чинності 5 червня та поширюються на всіх торгових партнерів, окрім Великої Британії, яка уклала попередню торгову угоду зі США.

Шефчович висловив жаль через це рішення, підкресливши, що ЄС і США мають спільну проблему надлишкових потужностей у сталеливарній галузі, яку слід вирішувати спільно.

Підвищення мит уже вплинуло на ринок металів, зокрема, на ціни на алюміній, які зросли більш ніж удвічі. У Білому домі очікують, що торгові партнери США найближчими тижнями запропонують угоди, щоб уникнути запровадження додаткових «дзеркальних» мит, які можуть набути чинності за п’ять тижнів.

  • 4 червня сайт Білого дому повідомив про підписання Трампом указу, відповідно до якого тариф на імпорт сталі та алюмінію подвоюється та становить 50% від вартості продукції.
  • Сполучені Штати є найбільшим імпортером сталі у світі після Європейського Союзу. Нові тарифи найболючіше вдарять по основних постачальниках металів до США - Канаді, Бразилії, Мексиці та Південній Кореї.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies