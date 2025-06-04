ЄС і США продовжують торгові переговори попри підвищення мит на метали

Переговори між Євросоюзом і США щодо тарифів і торгівлі тривають у конструктивному руслі, заявили головні переговорники обох сторін 4 червня в Парижі, пише Reuters.

Водночас у ЄС висловили занепокоєння через нове підвищення американських мит на імпорт сталі та алюмінію.

Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович повідомив, що зустріч із представником США Джеймісоном Гріром була конструктивною. «Ми обидва дійшли висновку, що рухаємося в правильному напрямку, з правильним темпом», — заявив єврокомісар журналістам.

Шефчович зазначив, що технічні переговори продовжуються у Вашингтоні, після чого очікуються контакти на високому рівні. «Мені вселяє оптимізм те, що обговорення стали дуже конкретними», — додав він і повідомив про домовленість змінити підхід до діалогу.

У свою чергу, Грір заявив, що «переговори були конструктивними» і що ЄС продемонстрував готовність працювати над «конкретним шляхом до взаємної торгівлі».

Попри прогрес у перемовинах напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі й алюмінію з 25% до 50%. Нові тарифи набрали чинності 5 червня та поширюються на всіх торгових партнерів, окрім Великої Британії, яка уклала попередню торгову угоду зі США.

Шефчович висловив жаль через це рішення, підкресливши, що ЄС і США мають спільну проблему надлишкових потужностей у сталеливарній галузі, яку слід вирішувати спільно.

Підвищення мит уже вплинуло на ринок металів, зокрема, на ціни на алюміній, які зросли більш ніж удвічі. У Білому домі очікують, що торгові партнери США найближчими тижнями запропонують угоди, щоб уникнути запровадження додаткових «дзеркальних» мит, які можуть набути чинності за п’ять тижнів.