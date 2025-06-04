Bloomberg: США не нададуть ППО для підтримки європейської місії в Україні

Велика Британія та Франція намагалися переконати Трампа надати авіацію, а також можливості повітряного спостереження і розвідки.

США відмовилися надати засоби протиповітряної оборони для підтримки сил безпеки, які Велика Британія та Франція планують розмістити в Україні після завершення бойових дій, передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер закликав Вашингтон надати так званий «бекстоп» — гарантії стримування Росії у разі порушення можливого майбутнього перемир’я. Проте, за словами співрозмовників агентства, у ході переговорів союзники дійшли висновку, що Трамп не надасть таких зобов’язань.

За словами європейських чиновників, безпекові гарантії США потрібні разом із сильними українськими силами, підготовленими союзниками, щоб стримувати російську агресію.

Стармер заявляв у лютому, що «має бути підтримка з боку США «, а «безпекові гарантії США — єдиний спосіб ефективно стримати Росію від нового вторгнення в Україну».

За даними Bloomberg, Велика Британія та Франція намагалися переконати Трампа надати авіацію, а також можливості повітряного спостереження і розвідки.

Попри скепсис щодо прямої участі США, Лондон і Париж все ще сподіваються на розвіддані та моніторинг кордону між Україною і Росією з боку США. Деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться у разі атаки на їхні війська в Україні, хоча письмових гарантій не очікують.

Європейські країни тим часом скоригували свою оцінку щодо стримування Росії. Одне із джерел повідомило, що нині достатньо поєднання українських військ, союзницької підготовки, європейських підрозділів, авіації на східному фланзі НАТО та патрулів у Чорному морі.