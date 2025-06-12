Рубіо привітав з Днем Росії і сказав, що США прагнуть "конструктивної співпраці"

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привітав росіян із Днем РФ.
Це привітання опубліковане на сайті Держдепартаменту США.
"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", – зазначено у повідомленні.
- Днями Рубіо не відповів на запитання під час слухань у Конгресі, чи вважає він російського диктатора Путіна воєнним злочинцем.
- А після розмови Трампа і Путіна Рубіо сказав, що США чекають на мирну пропозицію від Росії.
- Попередник Рубіо на посаді держсекретаря Ентоні Блінкен у минулорічній заяві в день Росії не вітав її громадян, а побажав їм жити в мирі з сусідами. Також він згадав про те, що росіяни живуть у страху репресій.