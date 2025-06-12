Рубіо привітав з Днем Росії і сказав, що США прагнуть "конструктивної співпраці"

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привітав росіян із Днем РФ.

Це привітання опубліковане на сайті Держдепартаменту США.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", – зазначено у повідомленні.