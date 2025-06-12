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США переконують інші країни не брати участь у конференції ООН щодо Ізраїлю та Палестини

Погрожують дипломатичними наслідками.

США переконують інші країни не брати участь у конференції ООН щодо Ізраїлю та Палестини
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Reuters, Сполучені Штати наполегливо закликають країни світу відмовитися від участь у конференції ООН наступного тижня, темою якої стане план "двох держав" для вирішення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Кулуарно американські дипломати погрожують потенційним учасникам заходу "наслідками", якщо ті будуть долучені до "антиізраїльських дій", які Вашингтон оцінюватиме як шкоду власним інтересам у сфері зовнішньої політики.

При цьому організаторами конференції виступають Франція та Саудівська Аравія, яких США вважають своїми союзниками. Президент Емманюель Макрон навіть припускав, що під час заходу може оголосити про рішення офіційно визнати Палестину незалежною державою.

Адміністрація Дональда Трампа застерігає від таких дій, називаючи їх "юридичними та політичними перепонами на шляху до остаточного завершення війни".
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