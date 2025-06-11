Санду: Якщо Росія знову спробує тиснути на Молдову через Придністров’я, ми знаємо, як відповісти

"Нам вдалося заручитися підтримкою ЄС, і ми почали постачати енергоносії до Придністровського регіону", - розповіла президентка Молдови.

Якщо Росія знову спробує використати Придністровʼя для енергетичного шантажу, Молдова вже має готові механізми, як цьому протистояти.

Про це заявила президентка Республіки Мая Санду, відповідаючи на питання кореспондентки LB.ua, під час саміту «Україна – Південна Європа», який пройшов 11 червня в Одесі.

«Як відомо, на початку року Росія перервала постачання до Придністровського регіону з метою дестабілізації лівого (окупованого Придністровʼя – Ред.) та правого берега (підконтрольної території Молдови – Ред.). Україна запропонувала постачати енергоносії до цього регіону. Врешті-решт нам вдалося заручитися підтримкою ЄС, і ми почали постачати енергоносії до Придністровського регіону. Якщо Росія спробує зробити те саме, ми маємо той самий механізм, той самий інструмент, і ми допоможемо людям у цьому регіоні», сказала Санду.

Вона додала, що крім того, щодо правого берега Дністра, Молдова отримає нову лінію високої напруги, яка «з'єднає нас з Румунією безпосередньо з правого берега».

«Тому що те, що ми маємо зараз, в будь-якому разі (у випадку експорту електроенергії – Ред.) спочатку йде до Придністровського регіону, бо лінія так була побудована ще за часів Радянського Союзу, який хотів тримати нас у такому шантажі», - сказала лідерка Молдови.