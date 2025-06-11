Іран пригрозив вдарити по базах США у разі невдачі переговорів чи конфлікту

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що в разі провалу перемовин про ядерну програму зі США та виникнення конфлікту Тегеран вдарить по американських базах у регіоні. Відповідну заяву він зробив у середу – за кілька днів до запланованого шостого раунду переговорів між Іраном та США щодо ядерної програми, пише Reuters.

"Деякі посадовці з іншого боку погрожують конфліктом, якщо переговори не увінчаються успіхом. Якщо нам нав'яжуть конфлікт... усі американські бази розташовані в межах нашої досяжності, і ми сміливо атакуватимемо їх у країнах, де вони знаходяться", – сказав Насірзаде.

Наступний раунд переговорів має відбутися цього тижня, причому Трамп заявив, що переговори відбудуться у четвер, тоді як Тегеран стверджує, що вони відбудуться в неділю в Омані.

Очікується, що Іран надасть зустрічну пропозицію на відхилену нимпропозицію США щодо ядерної угоди. Трамп тоді відреагував, заявивши, що Іран стає "набагато агресивнішим" у ядерних переговорах.

Насірзаде додав, що Тегеран нещодавно випробував ракету з двотонною боєголовкою і не визнає обмежень.