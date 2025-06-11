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Іран пригрозив вдарити по базах США у разі невдачі переговорів чи конфлікту

Іран стверджує, що бази США знаходяться у зоні досяжності. 

Іран пригрозив вдарити по базах США у разі невдачі переговорів чи конфлікту
прапори США та Ірану

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що в разі провалу перемовин про ядерну програму зі США та виникнення конфлікту Тегеран вдарить по американських базах у регіоні. Відповідну заяву він зробив у середу –  за кілька днів до запланованого шостого раунду переговорів між Іраном та США щодо ядерної програми, пише Reuters. 

"Деякі посадовці з іншого боку погрожують конфліктом, якщо переговори не увінчаються успіхом. Якщо нам нав'яжуть конфлікт... усі американські бази розташовані в межах нашої досяжності, і ми сміливо атакуватимемо їх у країнах, де вони знаходяться", – сказав Насірзаде. 

Наступний раунд переговорів має відбутися цього тижня, причому Трамп заявив, що переговори відбудуться у четвер, тоді як Тегеран стверджує, що вони відбудуться в неділю в Омані.

Очікується, що Іран надасть зустрічну пропозицію на відхилену нимпропозицію США щодо ядерної угоди. Трамп тоді відреагував, заявивши, що Іран стає "набагато агресивнішим" у ядерних переговорах.

Насірзаде додав, що Тегеран нещодавно випробував ракету з двотонною боєголовкою і не визнає обмежень. 

  • На початку червня Reuters стверджував, що Іран має намір відмовити Сполученим Штатам у підписанні договору, який би обмежував можливість Тегерана розробляти ядерну зброю.
  • Перед цим Іран попередив, що не укладе ядерну угоду зі США, якщо Вашингтон не надасть гарантій, що будь-який договір включатиме скасування санкцій.
  • У Ірані різко зросли запаси урану, необхідного для виготовлення ядерної зброї.
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