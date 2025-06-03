ЗМІ: Іран відмовиться від угоди зі США щодо ядерного проєкту

У Тегерані вважають, що документ не відповідає їхнім інтересам.

Джерела агенції Reuters стверджують, що Іран має намір відмовити Сполученим Штатам у підписанні договору, який би обмежував можливість Тегерана розробляти ядерну зброю.

У офіційній відповіді, яку зараз готують іранські посадовці, йдеться про незгоду з вимогами США щодо згортання потужностей зі збагачення урану та вивезення вже готової сировини з території ісламської республіки. Також Тегеран не бачить сенсу у підписанні документа без чітких гарантій щодо зняття санкцій.

"Комітет з питань переговорів про ядерний проєкт", створений в Ірані на чолі з верховним лідером аятоллою Алі Хаменеї, назвав угоду зі США "абсолютно односторонньою" і "такою, що не відповідає інтересам країни".

У Білому домі наразі не коментують деталі перемовин, проте попередили Іран, що тому варто погодитися на умови Вашингтона.