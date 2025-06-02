Дональд Туск планує попросити вотум довіри найближчим часом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на перемогу кандидата від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького на президентських виборах.

Про це повідомляє TVN24.

“Першим випробуванням буде вотум довіри, про який я попрошу Сейм найближчим часом. Я хочу, щоб усі бачили – включаючи наших опонентів у країні та за кордоном – що ми готові до цієї ситуації, що ми розуміємо всю серйозність моменту, але що ми не маємо наміру робити крок назад”, – заявив він.

Туск запевнив, що є резервний план, який передбачає складне співіснування.

“Важко заздалегідь припустити, якою буде позиція нового президента. Якби він виявив готовність до співпраці, це було б позитивним сюрпризом, на який ми б відповіли повною відкритістю”, - сказав голова уряду Польщі.

Він наголосив, що уряд почне роботу незалежно від обставин, бо саме для цього його обрали.

“Ми подамо готові законопроекти, але за потреби ми будемо керувати та приймати рішення навіть тоді, коли президент намагатиметься блокувати добрі зміни. У нас вже є досвід”, – зазначив прем'єр, і уточнив, що йдеться про міжнародні справи, побудову потужної армії та сильної економіки, реполонізацію промисловості та боротьбу зі злочинністю.