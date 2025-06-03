Північна Македонія планує знизити до нуля тарифи на американські товари

Північна Македонія розраховує на аналогічні дії з боку США.

Північна Македонія оголосила про плани скасувати всі імпортні мита на товари зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє AP.

У Північній Македонії розраховують, що таким чином вдастся досягти взаємної угоди про нульові тарифи з адміністрацією Дональда Трампа.

“Односторонньо знижуючи митні ставки, ми надсилаємо сигнал про необхідність прискорення процесу взаємності у взаємному торговельному обміні”, – сказала міністр фінансів Північної Македонії.

А міністр закордонних справ Північної Македонії Тімчо Муцунський заявив, що обговорив з державним секретарем Марко Рубіо можливість угоди про вільну торгівлю зі США.

Втім, цей план ще потребує схвалення парламенту.

За даними уряду, обсяг торгівлі між двома країнами минулого року становив лише 314 мільйонів доларів, тоді як імпорт США склав 196 мільйонів доларів. Раніше США запровадили проти Північної Македонії мита у 33%, що значно вище за 20%, запроваджені проти Європейського Союзу.