У Сирії ввели нові правила: жінок зобов'язали прикриватися на пляжах

Нові правила вимагають від жінок носити буркіні або купальники, що повністю закривають тіло, на всіх громадських пляжах.

Сирія запровадила нові правила, які вимагають від жінок носити буркіні або купальники, що повністю закривають тіло, на всіх громадських пляжах.

Як пише CNN, про це повідомило міністерство туризму країни. У відомстві зазначили, що нові правила були розроблені відповідно до вимог суспільних інтересів.

"Відвідувачі громадських пляжів і басейнів, як туристи, так і місцеві жителі, повинні носити відповідний купальний одяг, який враховує смаки громадськості та чутливість різних верств суспільства", – заявив міністр туризму Сирії Мазен аль-Салхані у Facebook.

За його словами, на громадських пляжах та басейнах потрібен "скромніший купальний одяг (буркіні або купальники, що закривають більшу частину тіла)", а під час переміщення між пляжем та іншими місцями необхідно носити пляжну накидку або халат вільного крою (для жінок) поверх купальників.

Згідно з новими інструкціями, чоловіки зобов'язані носити сорочки, бо ходити топлес заборонено в громадських місцях за межами зон для плавання, вестибюлів готелів та зон харчування.

А у громадських місцях поза пляжами та басейнами бажано носити вільний одяг, що закриває плечі та коліна, та уникати прозорого або надто тісного одягу.

Однак міністерство заявило, що на курортах і в готелях, які є міжнародними та преміальними (4-зірковими), а також на приватних пляжах і в басейнах дозволено "типовий західний купальний одяг".

Поки не пояснюють, які наслідки чекають на людей, які не дотримуються цих рекомендацій, але міністерство заявило, що рятувальники та наглядачі пляжів стежитимуть за людьми, щоб забезпечити їх дотримання.

Видання пише, що нові правила відображають вплив угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) , ісламістської коаліції, яка зараз очолює перехідний уряд Сирії. Раніше відома як "Фронт ан-Нусра", ХТШ визнана терористичною групою Штатами та Великою Британією.