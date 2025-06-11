У Сирії ввели нові правила: жінок зобов'язали прикриватися на пляжах

У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
ГоловнаСвіт

У Сирії ввели нові правила: жінок зобов'язали прикриватися на пляжах

Нові правила вимагають від жінок носити буркіні або купальники, що повністю закривають тіло, на всіх громадських пляжах.

У Сирії ввели нові правила: жінок зобов'язали прикриватися на пляжах
уркіні представлені під час мусульманського ярмарку, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сирія запровадила нові правила, які вимагають від жінок носити буркіні або купальники, що повністю закривають тіло, на всіх громадських пляжах.

Як пише CNN, про це повідомило міністерство туризму країни. У відомстві зазначили, що нові правила були розроблені відповідно до вимог суспільних інтересів.

"Відвідувачі громадських пляжів і басейнів, як туристи, так і місцеві жителі, повинні носити відповідний купальний одяг, який враховує смаки громадськості та чутливість різних верств суспільства", – заявив міністр туризму Сирії Мазен аль-Салхані у Facebook.

Support LB.ua

За його словами, на громадських пляжах та басейнах потрібен "скромніший купальний одяг (буркіні або купальники, що закривають більшу частину тіла)", а під час переміщення між пляжем та іншими місцями необхідно носити пляжну накидку або халат вільного крою (для жінок) поверх купальників.

Згідно з новими інструкціями, чоловіки зобов'язані носити сорочки, бо ходити топлес заборонено в громадських місцях за межами зон для плавання, вестибюлів готелів та зон харчування.

А у громадських місцях поза пляжами та басейнами бажано носити вільний одяг, що закриває плечі та коліна, та уникати прозорого або надто тісного одягу.

Однак міністерство заявило, що на курортах і в готелях, які є міжнародними та преміальними (4-зірковими), а також на приватних пляжах і в басейнах дозволено "типовий західний купальний одяг".

Поки не пояснюють, які наслідки чекають на людей, які не дотримуються цих рекомендацій, але міністерство заявило, що рятувальники та наглядачі пляжів стежитимуть за людьми, щоб забезпечити їх дотримання.

Видання пише, що нові правила відображають вплив угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) , ісламістської коаліції, яка зараз очолює перехідний уряд Сирії. Раніше відома як "Фронт ан-Нусра", ХТШ визнана терористичною групою Штатами та Великою Британією.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies