Новообраний президент Польщі Навроцький обмінявся з Трампом запрошеннями до візитів

З останньої зустрічі минуло лише трохи більше місяця.

Дональд Трамп та Кароль Навроцький в Овальному кабінеті, 1 травня 2025 року

Тріумфатор президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький розповів у мережі X, що мав "дуже хорошу" телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами політика, разом з республіканцем вони обговорили "тісні союзницькі відносини та партнерство" Сполучених Штатів і Польщі.

Навроцький висловив сподівання побачити Трампа у Варшаві і отримав у відповідь запрошення до Овального кабінету Білого дому.

Цікаво, що ще у статусі кандидата в президенти представник партії "Право і справедливість" їздив до Вашингтона на зустріч з главою американської держави лише трохи більше місяця тому.