Новообраний президент Польщі Навроцький обмінявся з Трампом запрошеннями до візитів

Тріумфатор президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький розповів у мережі X, що мав "дуже хорошу" телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
За словами політика, разом з республіканцем вони обговорили "тісні союзницькі відносини та партнерство" Сполучених Штатів і Польщі.
Навроцький висловив сподівання побачити Трампа у Варшаві і отримав у відповідь запрошення до Овального кабінету Білого дому.
Цікаво, що ще у статусі кандидата в президенти представник партії "Право і справедливість" їздив до Вашингтона на зустріч з главою американської держави лише трохи більше місяця тому.
- Нещодавно телефоном з Трампом говорив і поки чинний президент Польщі Анджей Дуда - обговорювали його наступника на посаді.