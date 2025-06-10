Світова економіка сповільниться у 2025 році чеерез дії США

Зростання в США цього року сповільниться до 1,4% з 2,8% у 2024 році.

Світова економіка сповільниться у 2025 році, оскільки торговельна політика США завдає шкоди міжнародній торгівлі та посилює економічну невизначеність.

Про це йдеться у звіті Світового банку «Глобальні економічні перспективи», опублікованому у вівторок.

«Зростання торговельних бар'єрів, посилена невизначеність та різке зростання волатильності фінансових ринків негативно вплинуть на приватне споживання, міжнародну торгівлю та інвестиції», – йдеться у звіті Світового банку.

Попри погіршення прогнозів, за оцінками Світового банку, не йдеться про те, що світова економіка впаде в рецесію. Однак торговельна напруженість створює умови для найслабшого десятиліття зростання з 1960-х років. Економічний розвиток у багатьох найбідніших частинах світу уже зупинився.

Світовий банк прогнозує, що зростання виробництва в глобальному вимірі сповільниться до 2,3% у 2025 році з 2,8% минулого року.

Світовий банк оприлюднив свої нові прогнози на тлі того, як переговорів між США та Китаєм щодо митних обмежень. В останні місяці дві найбільші економіки світу запровадили експортний контроль, обмеживши доступ одна одній до певного кола ресурсів та технологій.

За оцінками Світового банку, якщо глобальні тарифні ставки будуть скорочені вдвічі, глобальне зростання буде на 0,2 процентних пункти вищим упродовж наступних двох років.

Світовий Банк також очікує, що зростання на ринках, що розвиваються, та в країнах, що розвиваються, цього року продовжить випереджати зростання в розвинених економіках. Але зростання залишається відносно повільним у країнах з низьким рівнем доходу, де розширення відбувається недостатньо швидко, щоб компенсувати економічні втрати, понесені під час пандемії та її наслідків.

Зростання в США цього року сповільниться до 1,4% з 2,8% у 2024 році. В Китаї зростання сповільниться до 4,5% з 5% у 2024 році — що відповідає попереднім прогнозам.