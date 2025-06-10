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МЗС: Україна веде діалог зі США про закупівлю зброї, в тому числі систем ППО

Обговорення триває, зокрема, - в рамках фонду, створеного за інвестиційною угодою між Україною та США.

МЗС: Україна веде діалог зі США про закупівлю зброї, в тому числі систем ППО
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Військова допомога від Сполучених Штатів продовжує надходити, і українська дипломатія працює над тим, щоб вона продовжувалась.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода".

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі і повітряну оборону, Patriot та усю зброю від Сполучених Штатів, яку ми цими роками отримуємо", – зазначив Тихий.

Він подякував Вашингтону за надану допомогу, назвавши її вагомою. Тихий зазначив, що обговорення купівлі зброї триває, зокрема, - в рамках фонду, створеного за інвестиційною угодою між Україною та США.

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.
  • Посол США при НАТО Метью Вітакер говорив, що адміністрація Трампа ще не ухвалила рішень щодо майбутньої допомоги Україні, а залишається "зосередженою на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій".
  • У березні президент США Трамп пояснювв, чому ухвалив рішення припинити надання військової допомоги Україні. Тоді він сказав, що США вже надали Україні допомоги на 350 мільярдів доларів, а Європа – лише 100 мільярдів.
  • Німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який координує постачання зброї Німеччини, вважає, що Європа здатна компенсувати американську допомогу Україні
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