МЗС: Україна веде діалог зі США про закупівлю зброї, в тому числі систем ППО

Обговорення триває, зокрема, - в рамках фонду, створеного за інвестиційною угодою між Україною та США.

Військова допомога від Сполучених Штатів продовжує надходити, і українська дипломатія працює над тим, щоб вона продовжувалась.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода".

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі і повітряну оборону, Patriot та усю зброю від Сполучених Штатів, яку ми цими роками отримуємо", – зазначив Тихий.

Він подякував Вашингтону за надану допомогу, назвавши її вагомою. Тихий зазначив, що обговорення купівлі зброї триває, зокрема, - в рамках фонду, створеного за інвестиційною угодою між Україною та США.