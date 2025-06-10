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Пентагон спрямував до Лос-Анджелеса морську піхоту

А Білий дім збільшив кількість нацгвардійців.

Пентагон спрямував до Лос-Анджелеса морську піхоту
Лос-Анджелес, Каліфорнія
Фото: EPA/UPG

Командування "Північ" армії США повідомило про те, що у Каліфорнію для допомоги у забезпеченні правопорядку на вулицях буде спрямовано 700 службовців морської піхоти. 

Як пише Deutsche Welle, таким чином військові приєднаються до нацгвардійців, які беруть участь у придушенні протестів у Лос-Анджелесі, спричинених антиміграційними рейдами нової американської адміністрації Дональда Трампа. Кількість військ Нацгвардії США, в свою чергу, збільшать на 2 тисячі.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "піхотинці-герої кількох воєн на захист демократії" не можуть бути використані проти власного народу на американській землі, щоб "втілити божевільні фантазії президента-диктатора". 

  • Про те, як розвивалися події у Лос-Анджелесі останніми днями - у матеріалі LB.ua.
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