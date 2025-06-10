Пентагон спрямував до Лос-Анджелеса морську піхоту

Командування "Північ" армії США повідомило про те, що у Каліфорнію для допомоги у забезпеченні правопорядку на вулицях буде спрямовано 700 службовців морської піхоти.

Як пише Deutsche Welle, таким чином військові приєднаються до нацгвардійців, які беруть участь у придушенні протестів у Лос-Анджелесі, спричинених антиміграційними рейдами нової американської адміністрації Дональда Трампа. Кількість військ Нацгвардії США, в свою чергу, збільшать на 2 тисячі.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "піхотинці-герої кількох воєн на захист демократії" не можуть бути використані проти власного народу на американській землі, щоб "втілити божевільні фантазії президента-диктатора".