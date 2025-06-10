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У Австрії унаслідок стрілянини у школі загинули люди

Імовірно, стрілянину влаштував учень.

Швидкі біля школи після стрілялини
Фото: Erwin Scheriau / dpa
Швидкі біля школи після стрілялини

У школі австрійського міста Грац сталася стрілянина, унаслідок якої загинули люди. 

Місцевий мовник Steiermark повідомляє про "декількох" загиблих, а EuroNews пише, що кількість жертв становить 5 людей. Як пише Kronen Zeitung, повідомляють про 9 загиблих та "двозначну кількість" поранених. Видання зазначає, що зловмисник відкрив вогонь у  двох класах університетської школи BORG.

Повідомляється, що підозрюваного у злочині  знайшли мертвим в одній з туалетів. Він був студентом BORG і, як повідомляється, вважав себе жертвою булінгу.

Речник поліції Граца Сабрі Йоргун повідомив, що серед тих, кого направили до середньої школи після виклику, отриманого о 10 ранку, були спецпризначенці, і що влада працює над з'ясуванням того, що сталося.

Міністерство внутрішніх справ підтвердило інформацію про кількох загиблих, зокрема про підозрюваного злочинця. За словами речника поліції Фріца Грундніга, він, ймовірно, вчинив самогубство. 

Грац – місто з населенням близько 300 000 осіб у провінції Штирія, що на півдні Австрії.
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