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Сирію знову підключать до SWIFT

Перед цим Сирія перебувала під санкціями 14 років.

Сирію знову підключать до SWIFT
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Найближчими тижнями Сирію знову підключать до платіжної системи SWIFT, розповів голова центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє в інтерв’ю FT.

Він наголосив, що повернення Сирії до SWIFT “підключить країну до світової економіки”. Перед тим країна перебувала під санкціями 14 років.

Голова центробанку Сирії зазначив, що сподівається повернути в країну іноземні інвестиції, усунути бар'єри в торгівлі, нормалізувати валюту та реформувати банківський сектор.

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“Ми прагнемо покращити бренд країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру — це надзвичайно важливо”, - запевнив Хусріє. 

Видання нагадує, що Сирія вже прийняла гранти, зокрема 146 млн доларів від Світового банку для енергетичного сектору країни та 80 млн доларів від Швеції для відновлення шкіл та лікарень.

  • Євросоюз скасовує усі економічні санкції проти Сирії, щоб підтримати сирійський народ у відбудові країни після повалення режиму Асада.
  • Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа видала розпорядження, які фактично скасовують санкції проти Сирії.
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