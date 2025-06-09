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​Глава МЗС Литви про поїздку в Україну: Наш поїзд мав пройти крізь шквал ракет та дронів

Кястутіс Будріс наголосив, що світ має залишатися єдиним у підтримці України – у військовому, економічному та політичному плані. 

​Глава МЗС Литви про поїздку в Україну: Наш поїзд мав пройти крізь шквал ракет та дронів
Кястутіс Будріс прибув до Києва
Фото: x.com/BudrysKestutis

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який сьогодні прибув із візитом до Києва, розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет та дронів". 

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні я в Києві – місті, понівеченому війною, але незламному духом. Останніми тижнями Росія посилила свої ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на цивільну інфраструктуру, будинки та навіть лікарні. Цього ранку наш поїзд мав пройти крізь шквал ракет та безпілотників, що вразили міста Рівне та  Дубно", - зазначив Будріс.

Міністр нагадав, що кілька днів тому внаслідок удару по Харкову загинули та дістали поранення десятки людей, зокрема діти. 

"Це не нещасні випадки – це навмисні акти терору, спрямовані на зламання волі України. Але  Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично, Україна захищає  Європу. Мир не настане через умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці  України – у військовому, економічному та політичному плані", - наголосив Будріс. 

Як повідомлялося, у ніч на 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу. ППО знешкодила 479 із них.

 
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