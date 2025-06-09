У вихідні під час протестів у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско затримали понад 100 осіб

Тисячі людей вийшли на вулиці Каліфорнії на знак протесту проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа та розгортання військ Національної гвардії.

У неділю в центрі Лос-Анджелеса заарештували 27 осіб після того, як тисячі протестувальників вийшли на вулиці у відповідь на антиімміграційні рейди президента США Дональда Трампа та розгортання військ Національної гвардії.

Про це повідомляють Euronews.

Щонайменше 10 осіб затримали під час сутичок між поліцейськими та демонстрантами в центрі Лос-Анджелеса, заявив начальник поліції міста Джим Макдоннелл.

Називаючи ескалацію насильства “огидною”, Макдоннелл сказав, що для нападів на поліцейських використовувалися коктейлі Молотова, феєрверки, каміння та інші предмети.

“З початку… ситуація загострилася”, – сказав правоохоронець, заявивши, що протести стають “все гіршими та жорстокішими”.

Ще 17 осіб заарештував Каліфорнійській дорожній патруль, який “очищав” від протестувальників жваві автомагістралі.

Окремо, близько 60 осіб було затримано в неділю в Сан-Франциско після протесту біля будівлі Імміграційної служби, який переріс у насильство.

“У суботу було затримано ще 29 осіб, що поповнило кількість заарештованих у Лос-Анджелесі за вихідні через протести ‒ тепер їх 56”, ‒ уточнює видання.

Що передувало протестам

Недільні сутички в Лос-Анджелесі спричинили протести, якірозпочалися в п'ятницю після того, як стало відомо, що співробітники Імміграційної митної служби (ICE) проводять рейди по всьому місту в переважно латиноамериканських районах.

Трамп посилив імміграційні рейди під час свого перебування на посаді, минулого місяця звернувшись до федеральних агентів із проханням заарештовувати 3000 людей на день. Згідно з його директивою, посадовці ICE мають право знаходити, затримувати та депортувати нелегальних іммігрантів, які проживають у США.

Напруженість загострилася, а протести стали дедалі жорстокішими, демонстранти вийшли на вулиці у відповідь на розгортання близько 300 солдатів Національної гвардії, перекривши головну автостраду та підпаливши безпілотні автомобілі. Поліцейські застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, щоб спробувати придушити заворушення.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у листі в неділю вдень звернувся до Трампа з проханням вивести війська Національної гвардії, назвавши їх розгортання “серйозним порушенням суверенітету штату”.