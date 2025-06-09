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У Японії поблизу авіабази США стався вибух, поранені четверо військових

Імовірно, вибух стався на сховищі для нездетонованих бомб.

У Японії поблизу авіабази США стався вибух, поранені четверо військових
Фото: Фото з відкритих джерел

У понеділок поблизу авіабази Кадена американських військових у південній японській префектурі Окінава стався вибух, в результаті якого четверо військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії, які працювали на складі, отримали легкі поранення.

Як пише Kyodo, про це повідомили місцеві чиновники та представники Міністерства оборони.

За словами представників міністерства, під час підготовки бійців до операцій з знешкодження бомб стався вибух, внаслідок чого ті, хто перебував поблизу, постраждали.  За словами джерела в Міністерстві оборони, вибух, ймовірно, стався на сховищі для нездетонованих бомб у зоні боєприпасів бази.

За даними місцевої влади, наказу про евакуацію мешканців прилеглих районів не видано, і ризику подальших вибухів чи пожеж немає.

Окінава залишається місцем розташування більшості військових об'єктів США навіть після її повернення з-під контролю США в 1972 році після поразки Японії у Другій світовій війні.
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