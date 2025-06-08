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Ізраїльська армія підтвердила, що у Газі знайшли тіло командира ХАМАСу Мухаммеда Сінвара

Тіло знайшли в тунелі під лікарнею.

Ізраїльська армія підтвердила, що у Газі знайшли тіло командира ХАМАСу Мухаммеда Сінвара
Армія Ізраїлю, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія в неділю заявила, що знайшла тіло Мухаммеда Сінвара, високопоставленого командира ХАМАС, який загинув 13 травня внаслідок авіаудару по лікарні в Газі.

Про це пише Bloomberg.

За даними Армії оборони Ізраїлю, останки Сінвара були знайдені в тунелі під Європейською лікарнею в місті Хан-Юніс на півдні Гази.

Також ізраїльськівійськові повідомили, що командир бригади ХАМАС "Рафах" Мохаммад Сабане загинув у результаті того ж удару.  У томуж місці знайшли ще кілька тіл, які зараз досліджуються.

ХАМАС досі не визнав смерть Сінвара.

Мохаммед Сінвар був братом і наступником померлого лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара , організатора нападів 7 жовтня 2023 року. Ях'ю Сінвара вбили ізраїльські війська в жовтні 2024 року.

Колишній політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий минулого липня в Ірані в результаті нападу, який приписують Ізраїлю.

  • Наприкінці травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив ліквідаю лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара.
  • Перед цим ЗМІ писали, що Мухаммеда Сінвара ліквідували унаслідок серії ізраїльських авіаударів.
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