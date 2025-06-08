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Дуда скликає Раду національної безпеки Польщі

Темою зустрічі будуть інвестиції, пов'язані з енергетичною інфраструктурою країни.

Дуда скликає Раду національної безпеки Польщі
Фото: EPA/UPG

Протягом наступних двох тижнів президент Польщі Анджей Дуда скличе Раді національної безпеки, на яку запросить ключових міністрів уряду та прем'єр-міністра Дональда Туска.

Як пише RMF24, про це повідомив радник голови Бюро національної безпеки Гжегож Вітковський.

Головною темою зустрічі буде енергетична безпека країни, зокрема ключові інвестиції, пов'язані з енергетичною інфраструктурою.

Серед питань, що обговорюватимуться, Вітковський згадав підготовку Польщі до можливих літніх відключень електроенергії, стан робіт у сфері ядерної енергетики, розвиток контейнерного терміналу у Свіноуйсті, забезпечення поставок енергоресурсів з-за кордону та будівництво плавучого газового порту в Гданській затоці.

Президент Дуда наприкінці квітня оголосив про скликання Ради національної безпеки з питань енергетичної безпеки. Тоді, після зустрічі лідерів країн Тримор'я , він звернув увагу на відключення електроенергії, яке торкнулося Іспанії, Португалії та частини Франції. За словами Дуди, це був тривожний сигнал для того, щоб подбати про стан енергетичних мереж у регіоні.

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Рада національної безпеки є дорадчим органом президента з питань внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. До її складу входять, серед інших, маршали Сейму та Сенату, прем'єр-міністр, керівники міністерства закордонних справ, національної оборони, внутрішніх справ та адміністрації, міністр-координатор спеціальних служб, а також представники парламентських клубів та кіл, керівники президентської адміністрації та Бюро національної безпеки. Президент скликає засідання Ради та визначає їх теми.

  • Наприкінці весни двічі відбувалося відключення електроенергії сталося у регіоні Французької Рив'єри. Влада підозрювала саботаж.
  • У Іспанії суд засекретив розслідування блекаутів, які 28 квітня стались у низці європейських країн. 
  • Один з наймасштабніших блекаутів в історії європейської електромережі, що стався перед цим, призвів до загибелі щонайменше п'яти людей в Іспанії.
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