Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
ГоловнаСвіт

Вбивство дружини та доньки українського військового у Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син жертви

У Бельгії у місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового.

Вбивство дружини та доньки українського військового у Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син жертви
Фото: VRT NWS

У бельгійському місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового і підпалили місце злочину. У вбивстві зізнався 16-річний син жертви.

Про це пише VRT.

Уранці 6 червня місцеві жителі помітили дим із вікна одного з будинків у Хаасроде, який раніше належав місцевому священнику, а нині надавався муніципалітетом для проживання українських біженців. 

За інформацією місцевої прокуратури, у вбивстві 46-річної Лілії та її шестирічної доньки Анни зізнався 16-річний син жертви. Після п'ятигодинного допиту підліток зізнався, що завдав смертельних поранень матері та молодшій сестрі, а потім підпалив будинок. Після цього хлопець спокійно пішов до школи

Відомо, що жінка була вже мертва до приїзду рятувальників. Медики намагалися врятувати дитину, але марно – вона також загинула. На тілах обох виявили численні ножові поранення.

Мотиви підлітка поки що залишаються невідомими. 8 червня він має постати перед ювенальним судом.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies