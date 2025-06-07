Таїланд закрив кордон для туристів після зіткнень з Камбоджею

Це рішення було прийнято після вбивства камбоджійського солдата під час короткого військового зіткнення 28 травня.

У суботу Таїланд закрив два свої прикордонні пункти для туристів як запобіжний захід на тлі тривалої напруженості у стосунках із сусідньою Камбоджею, пише DW.

Це рішення було прийнято після вбивства камбоджійського солдата під час короткого військового зіткнення 28 травня в районі, відомому як Смарагдовий трикутник, де сходяться кордони двох сусідів та Лаосу.

Таїланд і Камбоджа мають спільний кордон протяжністю 817 кілометрів, який вперше був нанесений на карту Францією в 1907 році, коли Камбоджа була її колонією. Протягом більшої частини наступного століття сусіди сперечалися щодо різних нерозмежованих точок вздовж кордону.

Що сказала влада Таїланду?

Влада східної провінції Чантабурі заявила, що вони “тимчасово призупинили” перетин кордону тайськими та камбоджійськими туристами на двох постійних прикордонних контрольно-пропускних пунктах.

Королівська тайська армія назвала загрозу “суверенітету та безпеці” Таїланду причиною цього кроку.

Армія заявила, що торгівля не постраждає, і камбоджійські робітники все ще можуть в'їжджати до Таїланду.

Шість інших прикордонних контрольно-пропускних пунктів посилили години роботи та заборонили рух шестиколісних транспортних засобів.

Міністр оборони Таїланду Пхумтам Вечаячай заявив, що армія посилила свою військову присутність на кордоні після збільшення кількості військ з іншого боку.

У п'ятницю армія заявила про готовність розпочати “операцію високого рівня” для протидії будь-якому порушенню суверенітету Таїланду. Тим часом Міністерство закордонних справ Таїланду повідомило, що країна має намір провести двосторонні переговори з Камбоджею 14 червня для вирішення спору.

Позиція Камбоджі

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет у своїй промові в суботу наполягав на тому, що позиція його країни полягає в тому, щоб “не розпочинати конфлікт, а захищатися”.

На початку цього тижня Хун заявив, що королівство подасть скаргу до Міжнародного суду ООН (МСО) щодо прикордонної суперечки.

Два сусіди домовилися послабити напруженість після вбивства минулого місяця, але Камбоджа потім заявила, що залишить свої війська в цьому районі, всупереч проханню Бангкока.